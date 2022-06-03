Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta inşaat temeline düşen yapı denetim görevlisi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde inşaat temeline düşen yapı denetim görevlisi ağır yaralandı.
Menderes Mahallesi Trabzon Caddesi'nde yapımı süren alışveriş merkezine denetime giden Menderes M. (27), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yüksekten inşaat temeline düştü.
Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Menderes M, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş Denetim
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