İlçeye bağlı Barbaros Mahallesi'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 114 personel ve zabıta ekiplerinin de katıldığı uygulamada 309 şahıs kontrol edildi.

Uygulama kapsamında kontrol edilen ev ve araçlarda yapılan aramalarda uyuşturucu hap, esrar, 1 tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Dört şüpheli gözaltına alınırken, 6 araç sürücüsüne de idari para cezası uygulandı.