Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, narkotik suçların engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 5 ikamette yaptıkları aramada, 2 kilo 750 gram esrar, 18 gram sentetik uyuşturucu, 40 kök Hint keneviri ve terazi ele geçirdi.
Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu
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