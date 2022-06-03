Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 16:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kilis'te ev yangını
[Fotoğraf: İHA]
Kilis'te bir evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Kilis'te bir evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Kilis'te, Çalık Camii yakınlarındaki 5 katlı binanın 3. katında bulunan bir dairenin balkonunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İlk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişinin yaralandığı öğrenilirken bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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