Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da öğlen saatlerinden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Karadağ ormanlık alanları toz taşınımı nedeniyle görünmez hale geldi.
Toz bulutu, pencere ve balkonların yanı sıra araçların üzerinin de tozla kaplanmasına neden oldu.
Etiketler: Adıyaman Toz Taşınımı
Son Haberler
- 17:41
- 17:49
- 17:39
- 17:46
- 17:36
Sıradaki Haber
Diyarbakır’da yıldırım çarpması sonucu bir çocuk öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz