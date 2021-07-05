Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK'in şehir merkezi ve tüm ilçelerde bulunan tesislerinde yeni normalleşme süreciyle yüz yüze eğitime geçildi.

Merkezde 21, ilçelerde 16 adet tesisiyle faaliyetlerini sürdüren KAYMEK'in Göznuru Tesisleri'nde kursiyerleri ziyaret eden Büyükkılıç, yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, her kademedeki eğitmenlere ve yöneticilere teşekkür etti.

KAYMEK'in 5 bin 500 kursiyeriyle, uzman kadrosuyla, hem gençleri sınava hazırladığını hem de kadınların el becerilerinin geliştirilmesinde büyük bir rol oynadığını ifade eden Büyükkılıç, Kayseri'nin 16 ilçesinde de gençlik ve kadın merkezlerinin olduğunu ve merkez ya da taşra ayrımı yapmadan tüm kente aynı oranda hizmet ettiklerini belirtti.

Bir süredir uzaktan eğitim gören öğrencilerin, sınıflarda koronavirüs kapsamındaki tedbirlerine uyarak ders başı yaptıklarını anımsatan Büyükkılıç, "Mekanlarımız doldu. İnsanlarımızın sevinci yüzünden okunuyor. Öğrenciler birbirlerini özlemiş. Dolayısıyla inşallah bu dayanışma içerisinde KAYMEK birimimiz değişik alanlardan şimdilik 5 bin 500 civarında ama yakın zamanda 6 bine çıkacak olan öğrenci potansiyeli ile değişik sanat alanlarıyla sizlerin yanında." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, öğrencilere aşı konusunda da bilgilendirmelerde bulundu.

Aşıların kısa sürede yaptırılması gerektiğini aktaran Büyükkılıç, "Antikor oluşması, bağışıklık sisteminin çalışması ya hastalığı geçirmekle ya da aşı olunmakla olur. Kayseri'mizde de çok şükür son dönemde takip ettiğimiz kadarıyla rakamlar bizi kısmen de olsa rahatlatacak boyutta ama temennimiz hiç rakamın olmaması." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükkılıç, tesislerdeki bölümleri tek tek ziyaret edip, el emeği göz nuru eserleri ilgiyle izleyerek, kursiyerlerle de sohbet etti.