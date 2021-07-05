Kentte, İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri, pazar yerleri ile farklı noktalarda randevusuz aşı uygulaması yapmaya devam ediyor.

Aşılama çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğü 216 bin 460 nüfusa sahip kentte, birinci ve ikinci doz olmak üzere bugüne kadar toplam 184 bin 202 doz aşı yapıldığı öğrenildi.

Valilik sosyal medya hesaplarından da Sinoplulara aşı olmaları çağırısında bulunuldu.

Sağlık ekiplerinin özverili bir şekilde çalışmalarını yürüttüğü vurgulanan mesajda, "Tedbirlere uyarak ve aşımızı olarak birlikte başaracağız. Tüm vatandaşlarımızı aşılarını olmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, kentte çok sayıda vatandaşın aşılama noktalarına gelerek aşı oldukları görüldü.