Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 22:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayıp olarak aranan genç ölü bulundu: 1 kişi tutuklandı
Iğdır'da kayıp olarak aranan gencin ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Enginalan köyünde 23 Ocak'ta kaybolduktan sonra yapılan aramada dün köy civarında cesedine ulaşılan ve kafasına darbe aldığı belirlenen Mehmet Akif G'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı D.F'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye çıkarılan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Iğdır
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