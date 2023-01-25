Enginalan köyünde 23 Ocak'ta kaybolduktan sonra yapılan aramada dün köy civarında cesedine ulaşılan ve kafasına darbe aldığı belirlenen Mehmet Akif G'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı D.F'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.