Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 22:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'daki kazada bir kişinin ölümüne yol açan tır şoförü tutuklandı
Aydın'ın Söke ilçesindeki kazada 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan tır şoförü tutuklandı.
Trafik kazasının ardından gözaltına alınan tır şoförü Serkan H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Serkan H, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Söke'den Didim istikametine giden Serkan H. idaresindeki tır, dün Sarıkemer Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçerek Beste C. idaresindeki cip ile hafif ticari araca çarpmıştı.
Kazada, cipte sıkışan sürücü Beste C. ile Mustafa T. ve Furkan E. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılmış, Terzioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenmişti. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.
Etiketler: Aydın
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