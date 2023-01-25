Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 20:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü çatıdan kaçmaya çalışırken yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan O.T'nin Bodrum'da olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler O.T'yi çatıdan kaçmaya çalışırken yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Muğla
Son Haberler
- 21:58
- 21:54
- 21:50
- 21:43
- 21:30
Sıradaki Haber
Almanya, ABD, Fransa, İngiltere ve İtalya, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesinde mutabık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz