Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 20:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya, ABD, Fransa, İngiltere ve İtalya, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesinde mutabık
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede liderlerin, Ukrayna'daki güvenlik durumu ve Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı mücadelesine verilen desteği ele aldıklarını ifade etti.
Hebestreit ayrıca, liderlerin Avrupa-Atlantik koordinasyonu içerisinde Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.
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