Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede liderlerin, Ukrayna'daki güvenlik durumu ve Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı mücadelesine verilen desteği ele aldıklarını ifade etti.

Hebestreit ayrıca, liderlerin Avrupa-Atlantik koordinasyonu içerisinde Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.