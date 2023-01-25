Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da cipin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Okan A. idaresindeki cip, İstasyon Mahallesi yeni hayvan pazarı mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Mehmet A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Çankırı
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