2019 yılında başlatılan "Her Bağış Yeni Bir Hayat Projesi" kapsamında organ bağışı çalışmalarının hızla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, sağlığına kavuşmak için yıllarca organ bekleyen hastalar için organ bağışı oranları ve organ nakli sayılarının artırılmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Öztürk, "2022 yılı verilerine il bazında baktığımızda Denizli, 4 bin 671 organ bağışı ile Türkiye birincisi durumunda. Nüfusa oranla diğer illerle kıyasladığımızda da birinciyiz" dedi.