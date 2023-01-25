Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de bir kişi sobaya döktüğü tinerin alev alması sonucu yaralandı
Gümüşhane'de sobaya döktüğü tinerin alev alması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde Sanayi Sitesi'ndeki demircide çalışan İhsan K. yanan sobaya tiner döktü.
Sobadan yükselen alevler, İhsan K'nın elindeki tiner tenekesinin patlamasına neden oldu. Patlamanın etkisiyle etrafa yayılan alevler işçinin saçlarını ve kıyafetlerini tutuşturdu.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan İhsan K. çevredekilerin müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Gümüşhane
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