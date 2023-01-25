Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.G'nin İstanbul'dan Nevşehir'e turizmin yoğun olduğu alanlarda satmak için uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.
Nevşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla teknik takibe alınan H.G, Acıgöl ilçesinde yakalandı.
Şüphelinin üst aramasında 307 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Nevşehir
Son Haberler
- 20:54
- 20:52
- 20:52
- 20:47
- 20:35
Sıradaki Haber
Niğde'de 2 genç şehitlerin mezar taşlarındaki Türk bayraklarını boyadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz