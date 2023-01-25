Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Niğde Şubesi Başkanı Ömer Demir, gazetecilere, şehitliğin kutsal bir mertebe olduğunu söyleyerek, "Şehitlerimizi, şehit ailelerimizi yalnız bırakmamak adına devamlı ziyaret edip, şehitliğin bakımını, onarımını elimizden geldiği kadar yapmak ve yaptırmak için mücadele ediyoruz" dedi.





Demir, "Gençler, şehitlikte kabirlerdeki Türk bayraklarını boyamak istedi. Boyalarını, fırçalarını kendileri aldı, güzel bir iş çıkarıyorlar. Ellerine emeklerine sağlık" diye konuştu.

Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Onur Demir ise şehitliği temizliğe geldiklerinde bayrakların renginin solduğunu fark ettiklerini anlattı.



"Buraya gelmek farklı bir his"

Boya ve fırçalarını alarak işe koyulduklarını dile getiren Demir, "Ara sıra buranın temizliğini yapıyoruz. Yazın mezarları yıkıyoruz. Buraya gelmek farklı bir his, çok duygulanıyorum" dedi.

Eren Çınar da ortaya iyi bir iş koymaya çalıştıklarını belirterek, "Buraya gelmek normal bir yere gelmek gibi değil. Burası şerefli ve onurlu, insana iyi gelen bir yer" ifadelerini kullandı.