Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere de el konuldu.
Etiketler: Kaçak Kazı Tokat
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