Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
Aksaray'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
İl dışından uyuşturucu getirerek sattığı belirlenen A.S, Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Etiketler: Aksaray Uyuşturucu
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