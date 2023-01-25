Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 16 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde 16 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, dün ilçe kırsalında uyuşturucu geçişi olacağı bilgisi üzerine 6. Hudut Tugay Komutanlığıyla koordineli operasyon düzenlendi.
Arazide yapılan aramada, 16 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Van Uyuşturucu
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