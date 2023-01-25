Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, dün ilçe kırsalında uyuşturucu geçişi olacağı bilgisi üzerine 6. Hudut Tugay Komutanlığıyla koordineli operasyon düzenlendi.

Arazide yapılan aramada, 16 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.