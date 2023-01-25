Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü yaralandı
[Fotograf: AA]
Tokat'ın Turhal ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanınca yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Hamza Akgül idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon başında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle aracın kontrolünü kaybetmesi yoldan çıkarak yol kenarındaki taşlara çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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