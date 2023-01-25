Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
R. A. idaresindeki hafif ticari araç, Gerger-Yolyurt kara yolunda yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 ambulans buzlanma nedeniyle çarpıştı.Kazada, araçlarda hafif hasar oluştu.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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