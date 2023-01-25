Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te terör hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışmalarına devam etti.
Ekipler, bu çerçevede "terör örgütü propagandası yapmak" ve "yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Y'yi yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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