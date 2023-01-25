İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışmalarına devam etti.

Ekipler, bu çerçevede "terör örgütü propagandası yapmak" ve "yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Y'yi yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.