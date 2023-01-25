Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 28 bin 286 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'nın Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde 28 bin 286 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen 3 ikamete polisin desteğiyle operasyon düzenledi.
Adreslerde 28 bin 286 uyuşturucu hap, 13 kilonun üzerinde farklı çeşitlerde uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Jandarma 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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