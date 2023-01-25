Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beton mikseri ile çöp kamyonu çarpıştı: 2 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikseri ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Balçık Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde, M.Y. yönetimindeki beton mikseri ile karşı yönden gelen E.S. idaresindeki çöp kamyonu çarpıştı.
Kazada yaralanan E.S. ile yanındaki A.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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