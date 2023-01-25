Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı
Edirne'de bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin Havsa gişelerinde durdurduğu araçta yapılan aramada, 77 gram uyuşturucu madde ve 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Edirne Uyuşturucu
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