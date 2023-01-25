Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da tarihi eser operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Çorum'da, tarihi eser ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser ticareti yaptıkları değerlendirilen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, şüphelilerin satmaya çalıştığı tarihi eser niteliğindeki 42 sikke, 2 yüzük, 2 kolye ucu, 2 metal nesne, aslan figürü ve figür başı ele geçirildi.
Tarihi eserler incelenmek üzere Çorum Müzesine teslim edildi.
Gözaltına alınan 3 zanlının işlemleri sürüyor.
Etiketler: Çorum Tarihi Eser Kaçakçılık
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