Bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde faaliyete başlayan uygulama kapsamında kentte 14 farklı ilk ve ortaokul ile liselerin yanı sıra Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrencilere eğitim veriliyor.

Bilim, sanat, matematik ve İngilizce alanında eğitim alan öğrenciler, eğitsel etkinliklerin yanında materyallerle zenginleştirilmiş derslerden de faydalanıyor.

Gönüllü öğretmenlerin görev yaptığı kış okullarında, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor.

Kış okullarında yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, öğrencilerle sohbet etti.