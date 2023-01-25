Tüm ülkede olduğu gibi, kuraklık yaşanan Batman ve bölgesinde de barajlarda su seviyesi düşüyor.

DSİ 10. Bölge Müdür Yardımcısı Veysi Kanat, meteorolojik verilere göre Batman’da yağış oranında yüzde 40 azalma olduğunu ifade etti.



Kanat, "Batman Belediyesi Batman Çayı kenarındaki alüvyonlardaki temin etmektedir. Yer altı suyundan içme suyu sağlanmaktadır. Batman Barajı'ndaki suyla da depolama yapıyoruz ama yağmur, kar gelmezse tabii oradaki depolamalarda bugün itibarıyla su seviyelerinde bir sıkıntı, bir azlık var zaten kuraklıktan kaynaklı. Tabii bizim Batman Barajı; enerji amaçlı, enerji sulama ve içme suyu maksadı olan bir baraj. Dolayısıyla bizim bu barajdan enerji üretiminin durdurulması noktasında talimatlarımız, yazışmalarımız oldu; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüyle elektrik üretimi anonim şirketi arasında. Öncelikle içme suyu, ikinci aşamada sulama, daha sonra enerji maksadının yerine getirilmesi konusunda talimatlar oldu. Tabii Batman Barajı uzun yıllar ortalamasına baktığımız zaman normalde 4 milyar 200 milyon metreküp suyun akıp geçtiğini biliyoruz. Ancak bizim depolamamız 1 milyar 250 milyon metreküptür. Bu, normalde Batman Barajı'nın her sene 3-4 sefer dolup boşalması anlamına geliyor. Suyumuz var aslında, uzun yıllar ortalamasına baktığımız zaman ama uzun yıllar ortalamasında da yüzde 40 oranında bir azalma var. Sulama suyuna özellikle yetecek miktarda depolayacak miktarda suyu toplamayı hedefliyoruz" dedi.