Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca Sokak'taki 5 katlı binanın terasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıya sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahalede bulundu.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.