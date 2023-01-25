Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 20:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 5 katlı binanın terasında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Bahçelievler'de bir binanın terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca Sokak'taki 5 katlı binanın terasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıya sirayet etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahalede bulundu.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Etiketler: İstanbul
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