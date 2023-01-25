Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Bahattin Sürücü, sezonun ilk leyleğini gören Enes Yelmer ile Hatice Tomruk'a geleneksel olarak un verdiklerini aktardı.

Sürücü, yaşam ve sulak alanları korunmak istediklerini kaydetti.