Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 22:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın Söke'deki yuvalara yılın ilk leyleği ulaştı
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden yapılan açıklamada, leyleklerin ilki Gölbent Mahallesi'ne geldi.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Bahattin Sürücü, sezonun ilk leyleğini gören Enes Yelmer ile Hatice Tomruk'a geleneksel olarak un verdiklerini aktardı.
Sürücü, yaşam ve sulak alanları korunmak istediklerini kaydetti.
Etiketler: Aydın
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