Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da tatlı imalathanesindeki patlamada 1 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tatlı imalathanesindeki patlamada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yenice Mahallesi'ndeki tatlı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangını söndürdü.
Olayda yaralanan yabancı uyruklu iş yeri çalışanı A.T. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Bursa
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