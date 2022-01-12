Adıyaman'ın Gerger ilçesinin Çamiçi Köyü Şengül Mezrasında ikamet eden DMANS ve Sara hastası olduğu öğrenilen F.K., isimli kadından 2 gün önce haber alınamaması üzerine durum yakınları tarafından jandarmaya bildirildi.

Kısa sürede harekete geçen jandarma ekipleri, F.K’nın bulunması için bölgede arama ve kurtarma çalışması başlattı. Jandarma ekipleri yağışlı ve sisli havada 2 gün boyunca arama yaptı.

Yapılan aramalar kapsamında F.K., köy kırsalında soğuktan bitkin bir halde bulundu. Hareket edecek hali kalmayan yaşlı kadını jandarma ekipleri parkalarıyla ısıtmaya çalıştı.

Hastaneye götürülen ve doktorlar tarafından kontrolleri yapılan F.K., daha sonra ailesine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.