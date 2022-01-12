Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nin koordinesinde, "kasten öldürme, hırsızlık, taksirle ölüme sebebiyet verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı yağma ve fuhşa teşvik" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 65 hükümlünün yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kent merkezinde 56 ekipte 121 polisin katıldığı operasyonda, belirlenen 48 adrese baskın düzenlendi.

Ekipler, 2 yıldan 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlülerden 42'si, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 23 hükümlü ise adliyeye sevk edildi.