Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar ilçesindeki Sanayi Mahallesi'nde inşa edilen yeni otogarda incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Yeni otogar projesinde inşaatın radye temellerinin atıldığını, mekanik binasının tamamlandığını belirten Zorluoğlu, ana binanın bodrum sığınakları ve 5 bin 500 metre temel imalatının yapıldığını, bunların yanı sıra dere kenarındaki güçlendirici ve önleyici istimlak perdelerinin yüzde 80'inin de tamamlandığını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Çok kısa bir zamanda üst ana binaların yapımına başlanacağını anlatan Zorluoğlu, "Burası aynen projede göründüğü gibi olacak. Biz teknolojiyi de kullanarak, otogarın içini de vatandaşımıza tanıttık. Dolayısıyla vatandaşımız yapılacak binanın sadece dışını değil içini de görmüş oldu. İnşallah tamamlandığında modern, ihtiyacı karşılayacak ve şehrimize yakışır bir otogarı hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

"28 araçlık peron bulunuyor"

Zorluoğlu, 28 araçlık otobüs peronlarını barındıran yeni terminalin, vatandaşlar için 104 araçlık özel otoparka sahip olacağını ifade ederek, yaklaşık 5 bin metrekarelik taban alanına oturan yapı içerisinde ulaşım ve hizmet birimlerinin yanı sıra yaklaşık 1200 metrekarelik kiralanabilir ticari alanlar ve 800 metrekarelik ofis birimleri bulunacağını bildirdi.