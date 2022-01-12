Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre, 25-31 Aralık'ta vaka sayısı en çok azalan il olan Osmaniye'de, aşılamayı arttırarak salgının önüne geçmeyi hedefleyen çalışmalara devam ediliyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kentin ikinci doz aşılamada yüzde 88,8 ile Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.

Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. DURUM BİZİ YANILTMASIN. pic.twitter.com/GKxIw9MtOJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 11, 2022

Üç hafta önce Osmaniye'nin COVID-19 salgınıyla ilgili ciddi bir süreç yaşadığını aktaran Öznavruz, özellikle Omicron varyantıyla tüm ülkedeki vaka sayılarında artışlar yaşandığına dikkat çekti.

Öznavruz, koronavirüse karşı en büyük silahın aşı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Osmaniye'de aşılama konusunda çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Vakaların arttığı dönemlerde ekip sayılarımızı arttırarak mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak aşısını yaptırmamış vatandaşımıza ulaştık. Aşıyla ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra aşıya gelebilen vatandaşlarımızın aşısını yaptık. Aşıya gelemeyen vatandaşlarımızın da mobil aşı ekipleri evlerine kadar giderek aşılarını tamamladı. Dolayısıyla Türkiye’deki aşı oranımıza da baktığımız zaman 88,8 gerçekten güzel oran."

"Hedefimiz vakasız günler görmek"

Aşılamayı kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Öznavruz, ildeki vaka yoğunluğunun, 100 binde 600'lerden 3 haftalık kısa bir süre içerisinde 100 binde 139 seviyesine gerilediğini belirtti.

Bu gerilemenin yetersiz olduğunu söyleyen Öznavruz, "Nihai hedefimiz sıfır COVID-19'lu günleri görüp, bu süreci bitirmek." dedi.

Öznavruz, okullardaki 12 yaş üzeri çocukların eksik olan aşılarını tamamlatmalarını ve zamanı gelen herkesin hatırlatma doz aşılarını olmalarını istedi.