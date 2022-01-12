Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gürün, Ulaş ve Zara ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.