Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 39 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Sivas'ta kar nedeniyle 39 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.
Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gürün, Ulaş ve Zara ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, kapalı yolların açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Sivas Ulaşım
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