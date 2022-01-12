Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerinde bir TIR durdurdu.

Şahısların üzerinde ve araçta arama yapan ekipler, TIR'ın dorsesinde 4 milyon 400 bin boş makaron ele geçirdi.

Polis ekipleri, araçtaki B.K. ile S.K. hakkında adli işlem yaptı.