Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 4 milyon 400 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da 4 milyon 400 bin makaron ele geçirildi,2 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerinde bir TIR durdurdu.
Şahısların üzerinde ve araçta arama yapan ekipler, TIR'ın dorsesinde 4 milyon 400 bin boş makaron ele geçirdi.
Polis ekipleri, araçtaki B.K. ile S.K. hakkında adli işlem yaptı.
Etiketler: Afyonkarahisar Kaçakçılık Makaron Sigara
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