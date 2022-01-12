Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Çivril, Acıpayam, Tavas ve Honaz ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık şebekesine yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheliler 20 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki İ.Y., 23 yaşındaki M.K., 32 yaşındaki V.K, 35 yaşındaki B.T., 30 yaşındaki E.Ç. ve 30 yaşındaki M.K. eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin Denizli'nin yanı sıra Afyonkarahisar ve Uşak'taki bazı hırsızlık olaylarının da faili oldukları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemin ardından 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi