Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Anne ve 2 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Adıyaman’da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kayalık Mahallesi'nde ikamet eden Senem Altun ve çocukları olan Sedat ile Hiranur Altun, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendi.
Bir süre sonra zehirlendiklerini fark eden aile durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan anne ve 2 çocuğu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Altun ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Soba Zehirlemesi
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