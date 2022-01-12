Adıyaman'ın Kayalık Mahallesi'nde ikamet eden Senem Altun ve çocukları olan Sedat ile Hiranur Altun, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendi.

Bir süre sonra zehirlendiklerini fark eden aile durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan anne ve 2 çocuğu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Altun ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.