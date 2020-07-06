Haber Giriş: Kaynak: AA
Kaybettiği kurbanlık hayvanlarını jandarma buldu
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, arazide otlarken kaybolan 18 büyükbaş kurbanlık hayvanı jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.
Keskin ilçesine bağlı Gazibeyli köyünde Mehmet Akbulut'a ait 18 büyükbaş kurbanlık hayvan, arazide otlarken kayboldu.
Kayıp ihbarında bulunan Akbulut, jandarmadan yardım istedi. Arazide köylülerle birlikte arama yapan jandarma, Dinek Dağı eteklerinde hayvanları bulup sahibine teslim etti.
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