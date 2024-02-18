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Güncel
AA 18.02.2024 15:58

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 172 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 172 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 172 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 172, Kartalkaya'da 169, Palandöken'de 158, Sarıkamış'ta 155, Erciyes'te 65, Yalnızçam ve Uludağ'da 64, Davraz'da 59, Haserek'te 47, Ovacık'ta 40, Ilgaz'da 35, Denizli'de 26, Mersivan, Yıldızdağı ve Zigana'da 25, Murat Dağı'nda 21, Kop'ta 18, Çambaşı'nda 17, Keltepe ve Yıldıztepe'de ise 12 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez          19.02.2024          En düşük          En yüksek

Hakkari                    KY                       - 14                               - 2
Kartalkaya               ÇB                       -6                                   -1
Sarıkamış                ÇB                       -11                                  -1
Palandöken             HKY                     -7                                    -1
Ergan                      HKY                      -6                                     0
Erciyes                    ÇB                        0                                      0
Kartepe                   ÇB                        -3                                     2
Uludağ                    PB                         -4                                     2
Çambaşı                ÇB                         -4                                    -2
Yıldıztepe              ÇB                          -2                                    3
Mersivan                KY                          -2                                    1
Yalnızçam             HKY                        -6                                    0
Ilgaz                        S                           -6                                    0
Yıldız Dağı            ÇB                           -3                                    2
Zigana              ÇB                            -5                                   -2
Kop                  KKY                          -3                                     3
Denizli               PB                           -6                                      5

 

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli)

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