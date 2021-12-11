Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 11:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Roma dönemine ait kaya mezarlarında define arayan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Roma dönemine ait 3 kaya mezarında kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bölgeye giden ekipler 3 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Şüpheliler gözaltına alınırken, kazı alanı ise koruma altına alındı.
İsmi açıklanmayan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Şanlıurfa Kaçak Kazı
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