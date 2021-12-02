Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği" kapsamında zorunlu hale getirilen kış lastiği takma uygulaması doğrultusunda jandarma ekipleri ilçede denetime başladı.

Jandarma trafik ekipleri, Kavak-Asarcık kara yolu kontrol noktasında yaptıkları denetimde, lastiklerin diş derinliğini ölçtü. Ekipler, sürücüleri trafik kuralları ve can güvenliği konusunda hem bilgilendirdi ve hem de hazırladıkları broşürleri dağıttı.