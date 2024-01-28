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Güncel
İHA 28.01.2024 17:41

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'da yüksek rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışı etkili olurken, 177 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor

 Meteoroloji genel Müdürlüğü'nün uyardığı Kastamonu'da dün itibarıyla kar yağışı etkili oluyor. İl merkezinde de ara ara etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı alanlarda yoğun bir şekilde devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle Kastamonu-Cide karayolu Dağlıbaşı mevkiinde sürücüler hızlarını düşürerek ilerliyor.

Kastamonu'da kar yağışı sebebiyle dün 161 köy yolu ulaşıma kapandı, bu yollardan 67'si ulaşıma açıldı. Bugün de etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan köy sayısı 177'ye çıktı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolu kapanan köylere ulaşımın sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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