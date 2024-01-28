Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji genel Müdürlüğü'nün uyardığı Kastamonu'da dün itibarıyla kar yağışı etkili oluyor. İl merkezinde de ara ara etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı alanlarda yoğun bir şekilde devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle Kastamonu-Cide karayolu Dağlıbaşı mevkiinde sürücüler hızlarını düşürerek ilerliyor.

Kastamonu'da kar yağışı sebebiyle dün 161 köy yolu ulaşıma kapandı, bu yollardan 67'si ulaşıma açıldı. Bugün de etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan köy sayısı 177'ye çıktı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolu kapanan köylere ulaşımın sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.