Zara Çayı'nın yüzyıllara uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu, son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platform sayesinde bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla son dönemde yapılan yatırımlarla kanyona gelen ziyaretçi sayısının arttığını söyledi.

Milli Parklar tarafından yapılan yürüyüş yolu ile kanyonun görülebilir hale geldiğine işaret eden Yaşar, "Ziyaretçilerimiz ahşap yürüyüş yolu sayesinde, bu güzelliği yakından görme fırsatı buluyor. Horma, son yapılan yatırımlarla hem görülebilen hem de kendinden söz ettiren hal almış durumda." dedi.

Zara Çayı'nın, içinden geçtiği Horma Kanyonu'nda muhteşem şekiller oluşturduğunu vurgulayan Yaşar, suyun kayaları oyması sonucu oluşan bu şekillerin, adeta doğal aquaparka benzediğini, bunun da ziyaretçilerin hayranlığını artırdığını dile getirdi.

Yaşar, kanyonun her mevsim ayrı güzellik sunduğuna dikkati çekerek, "Kar yağışının ardından bölgeyi gezmeye gelenler, adeta beyaz örtü altında kartpostallık bir kanyon gördü. Horma, dört mevsim ayrı güzelliği olan bir yer. Kanyonun beyaz halini görenler, 'Burası Alaska mı?' diyor. Biz de 'Burası Alaska değil, Kastamonu Pınarbaşı' diyoruz." ifadelerini kullandı.