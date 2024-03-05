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Güncel
AA 05.03.2024 15:09

Kastamonu'da Yeşilçam konseri

Kastamonu Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Yeşilçam Film Müzikleri Konseri verildi.

Kastamonu'da Yeşilçam konseri
[Fotograf: AA]

Kuzeykent Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Sait Demir şefliğinde 35 kişiden oluşan koro, 23 eser seslendirdi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu yaptığı konuşmada, koroyu tebrik etti. Vatandaşlar şarkılara eşlik ederek koroyu alkışladı.

Kastamonu Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları'nın (KASMEK) önemine değinen Başkan Vidinlioğlu, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Program Vidinlioğlu'nun koro şefi Sait Demir'e plaket vermesinin ardından sona erdi.

Kastamonu'da Yeşilçam konseri

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