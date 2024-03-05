Uşak'ta Genç Kuşak Akademi açıldı

Uşak Belediyesi'nin gençlerin sosyalleşmesi ve kişisel gelişimini artırması amacıyla kurduğu Genç Kuşak Topluluğu'nun bünyesine kattığı Genç Kuşak Akademi, gençler başta olmak üzere her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla açıldı. Açılış törenine Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın yanı sıra AK Parti Uşak Milletvekilleri Fahrettin Tuğrul ile İsmail Güneş, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akademi, kütüphanesi, bireysel ve grup ders çalışma odaları ve kursların düzenleneceği sınıflarıyla gençlere sınava hazırlık sürecinde destek verecek. Açılışta konuşan Çakın, gençlerin eğitiminin her şeyden önemli olduğunu, güçlü bir gelecek için güçlü temeller atılması gerektiğini vurguladı. Çakın, eğitim odaklı tesisleri artırarak gençlerin sınav kaygılarını azaltmaya yönelik hizmetleri çoğalttıklarını, Akademi'deki uzman rehberlik hizmeti sayesinde de öğrencilerin bu süreci kolay geçirmelerine destek olacaklarını vurguladı.



"Şehrimizin dört bir tarafında gençlerimiz için yeni merkez"

Pandemi döneminde belediye olarak vatandaşların sağlık problemleriyle ilgilenip, esnafın maddi sıkıntılarına destek olduklarını belirten Çakın, "Pandemi süreci sonrasında özellikle gençlerimizden gelen talepler doğrultusunda belediye olarak sosyal hayatımızı daha da geliştirmek ve pandemi psikolojisini üstümüzden atmak için çeşitli etkinlikler düzenlememiz gerektiğine karar kıldık. Gençlerimize daha yakından ulaşabilmek, talep ve isteklerini bizzat onlardan dinlemek için Genç Kuşak Topluluğumuzu oluşturduk. İlk olarak Genç Kuşak Kule Altı'nı hizmete aldık. Şehrimizin dört bir tarafında gençlerimiz için yeni merkezler yapmaya karar verdik. Bu doğrultuda Genç Kuşak Akademi'yi kurmaya karar verdik" dedi.



"Uşak'ı daha yaşanabilir bir hale getirmek istiyoruz"

Yeni merkezin de açılacağını belirten Çakın, “Önümüzdeki günlerde Kemalöz Mahallesi'ndeki yeni merkezi Gençlik Üssü'nün de açılışını yapacağız. İçerisinde gençlerimizin spor yapacağı bir fitness salonu, çeşitli kursların yapılacağı odalar, kafe ve en üst katında ders çalışacakları bir etüt merkezi bulanan yeni binamızı sizlerle buluşturacağız. Yine pazar günü açılışını gerçekleştirdiğimiz Dikilitaş Millet Bahçemizin içerisinde bulunan Etüt Merkezi'ni de kullanıma açacağız. Uşak'ımızı gençlerimiz için daha yaşanabilir bir hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Çakın'ın göreve geldiği günden bu yana gençler ve kadınlar için hassasiyetle çalıştığına dikkat çekti. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise “Çakın, göreve geldiği günden bu yana gençlerimiz için sosyal ve kültürel alanlarda çok önemli adımlar attı" dedi.

Açılış programına katılan gençlerden Neşenaz Kurt ise “Dört gözle beklediğimiz bir açılıştı. Burayı sık sık kullanmayı düşünüyorum, donanımlı faydalı bir tesis olmuş` derken, Bedirhan Başer de “Uzun süredir Uşak'ta ders çalışacak yer arıyorduk, böyle kapsamlı bir tesisin şehre kazandırılması bizi çok mutu etti" diye konuştu.