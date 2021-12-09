Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada 51,03 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Kastamonu Uyuşturucu
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