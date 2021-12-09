Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Yeşiltaş, Karaman'da buldukları meteoritlere ve bu keşiflerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeşiltaş, "yoğun toplama alanları"nın küçük bir bölgede, normal sayının üstünde meteorit bulunduğu zaman o bölgeye verilen bir statü olduğunu anlatarak, meteoritlerin genellikle düştükleri ve bulundukları yerin ismini aldıklarını söyledi.

Türkiye'de çeşitli bölgelerin planlı ve sistematik olarak aranması yoluyla meteorit bulunmasının ilk defa gerçekleştiğini vurgulayan Yeşiltaş, şöyle konuştu:

"Meteorit bulma ve tespit edebilme potansiyelimizin yüksek olabileceği bölgeleri belirleyerek 2021'de bu bölgelerde aramalar gerçekleştirdim. Bu bölgelerin arasında Karaman da vardı. Karaman'da farklı zamanlarda yapmış olduğum arama çalışmalarında toplam 5 meteorit buldum. Bu meteoritlerin toplam kütlesi 600 gram. 5 meteorit nispeten küçük bir alanda bulunduğu için onlara Karaman 001, Karaman 002, Karaman 003, Karaman 004 ve Karaman 005 isimleri verildi."

"Meteoritler birbirinden farklı kimyasal içeriğe sahip"

Karaman'da bulduğu 5 meteoritin "sıradan kondritler" sınıfından olduğunu anlatan Mehmet Yeşiltaş, bunların asteroitlerden geldiğini, oluştuğundan bu yana fiziksel veya kimyasal ekstrem değişimlere uğramadıkları için geldikleri asteroitler ve onların geçirmiş oldukları evreler hakkında önemli bilgiler verebildiğini söyledi.

Yeşiltaş, meteoritlerin kimyasal içeriklerinin birbirinden değişik olduğunu, bu durumun farklı asteroitlerden gelebileceklerine işaret ettiğine dikkat çekerek, "Meteoritlerin kimyasal ve moleküler içeriğini ortaya koymayı ve mevcut diğer meteoritlerle karşılaştırmayı planlıyoruz. Bu sayede hem meteoritler hem de geldikleri asteroitler hakkında bilgi edinmeyi planlıyoruz" dedi.

"Bir yıl içinde ilk defa bu sayıda meteorit tespit edildi"

Türkiye'deki meteorit araştırmalarının hız kazandığını vurgulayan Yeşiltaş, şöyle konuştu:

"Karaman'da bulunan meteoritlerle Türkiye'deki meteoritlerin sayısı 20'den 25'e çıktı. 2021 yılında Karaman meteoritleri dahil toplam 8 farklı meteoritin tespiti, kimyasal sınıflandırılması ve Uluslararası Meteorit Veri Tabanı'na kaydedilmesini sağladık. Bu sayı ülkemiz için bir ilk çünkü 1 yıl içinde ilk defa bu sayıda meteorit tespit edildi. Bu durum meteorit araştırmaları için olumlu bir gelişme."

Karaman'da bulunan meteoritler H5 ve LL5 tipi sıradan kondritler olup, bu tip ve sınıftan bir meteorit ülkemizde bilimsel araştırma için mevcut değildi fakat şu an mevcut. Ülkemizde yürütülmekte olan meteorit çalışmalarıyla yapbozun daha fazla parçasını bir araya getirmeyi ve uzay, güneş sistemimiz ve hatta öncesi hakkında daha fazla bilgi edinmeyi hedefliyoruz."

Türkiye'de bu tespit ve sınıflandırma algoritmasını ilk defa Karaman meteoritlerinde kullandıklarını anlatan Yeşiltaş, "Bulduğumuz 5 meteoriti yüksek güvenirlilikle sınıflandırdık. Böyle bir yöntemi hem ülkemizde kullanıma sunmuş olmaktan hem de meteoritleri daha hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit ediyor olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.