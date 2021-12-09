İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 ayrı iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 262 bin makaron, 27,5 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 21 bin 215 bandrolsüz yaprak sigara kağıdı, 500 gram bandrolsüz nargile tütünü, 18 kutu içi tütün doldurulmuş satışa hazır makaron, perakende sigara satışında kullanılan 4 bin küçük boy kilitli poşet ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişi hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.