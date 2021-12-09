Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'in Mihalıççık ve Seyitgazi ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 zanlı hakkında işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 ayrı iş yerine operasyon gerçekleştirdi.
Bu adreslerde yapılan aramalarda 262 bin makaron, 27,5 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 21 bin 215 bandrolsüz yaprak sigara kağıdı, 500 gram bandrolsüz nargile tütünü, 18 kutu içi tütün doldurulmuş satışa hazır makaron, perakende sigara satışında kullanılan 4 bin küçük boy kilitli poşet ele geçirildi.
Şüpheli 2 kişi hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.
Etiketler: Eskişehir Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Aydın'daki denetimlerde 41 motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz